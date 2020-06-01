В США исследуют первый препарат против COVID-19 на основе антител

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Co приступила к клиническим исследованиям первого в мире препарата против COVID-19 на основе антител, сообщили представители компании в понедельник.

Первая фаза клинического исследования оценит безопасность и переносимость препарата у госпитализированных пациентов с COVID-19. Результаты ожидаются в конце июня.



Экспериментальный препарат LY-CoV555 был разработан за три месяца в сотрудничестве с частной канадской компанией AbCellera Biologics, передает Reuters.

В случае положительных результатов компания планирует приступить к следующей фазе с участием амбулаторных больных, а также исследованию препарата для профилактики инфекции.