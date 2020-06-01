"Газпром" будет поставлять газ в Грецию до 2030 года

"Газпром экспорт", 100-процентная "дочка" "Газпрома", и греческая компания Mytilineos S.A. заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа. Он предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года.

Документ подписали зампред правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и председатель правления, гендиректор Mytilineos S.A. Евангелос Митилинеос.

"Сотрудничество "Газпром экспорта" и компании Mytilineos доказывает востребованность российского газа на рынке Греции", - приводит слова Бурмистровой ТАСС.

Сотрудничество между этими компаниями, начавшееся в 2017 году, ранее велось на основе краткосрочных контрактов. В прошлом году в адрес греческой компании было поставлено 588 млн куб м газа.