Cрок получения результата теста на COVID-19 в Дагестане сократился более чем в 5 раз

В Минздраве Дагестана сообщили, что сроки получения результатов тестирований на COVID-19 в республике сократились с 10 до 1-2 суток, в том числе благодаря увеличению штата сотрудников лабораторий и поступлению современных тестов. Ежедневно в Дагестане проводится более 3 тысяч тестирований.

"С целью раннего и активного выявления больных COVID-19 проводится работа по увеличению объемов проводимых лабораторных исследований в подведомственных лабораториях. <...> Количество проводимых исследований выросло в последние дни, что позволило сократить сроки получения результатов лабораторных исследований с 10 суток до 1-2 суток", - передает ТАСС данные министерства.

В Минздраве добавили, что в работу было задействовано 16 врачей и биологов, 21 фельдшер-лаборант, из которых 10 человек были дополнительно оперативно подготовлены. Также 28 мая в республику поступили 20 тысяч современных тест-систем, позволяющих выявить наличие в организме человека коронавируса. "Они были переданы Республиканской клинической больнице. Данные тесты позволяют с высокой точностью и в короткие сроки - это 4,5-5 часов, выявить наличие COVID-19 в организме человека", - рассказали в министерстве.

В Дагестане разработан и действует план маршрутизации, согласно которому материал для лабораторных исследований, в том числе и из отдаленных районов, доставляется в специализированные лаборатории. Подведомственные Минздраву региона лаборатории имеют 10 комплектов оборудования для проведения ПЦР-исследований. Также проводится работа по приобретению дополнительного лабораторного оборудования, а также по созданию еще одной ПЦР-лаборатории на базе Республиканской клинической больницы. "Планируется внедрение диагностических исследований иммуноферментным методом для определения антител", - отметили в Минздраве.

На 1 июня, по данным оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан, в регионе 5 096 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (плюс 141 человек за сутки), 4 442 человека выздоровели. За все время умерли 260 человек. Проведено 73 763 исследований, более 5,5 тысяч человек в настоящее время находятся на изоляции.