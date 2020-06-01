Генштаб РФ предупредил об активизации ВВС США у границ России

Российские военные зафиксировали повышение активности ВВС США у границ России. В Генштабе ВС РФ проинформировали о том, что у российских границ увеличилось количество полетов стратегических бомбардировщиков B-1B США.

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковника Сергея Рудского, в апреле текущего года был осуществлен один полет американских самолетов вдоль полуострова Камчатка, в мае – пять. Уточняется, что воздушные судна приближались к границе РФ под Калининградом на расстояние до 10 км.

Генерал-полковник добавил, что во время полетов российские средства ПВО отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов, передает РИА Новости.