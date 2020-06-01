Гамкрелидзе: угроза коронавируса в Грузии сохраняется

В Грузии коронавирус был выявлен у 72 детей, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, из 723 подтвержденных на момент исследования случаев в Грузии коронавирус был выявлен у 72 детей в возрасте от 0 до 14 лет. Это 10% из общего числа заболевших. Подростков с 15 до 19 лет было 32 – 4,4% заболевших.

Он отметил, что не стоит поддаваться иллюзии, что Грузия победила коронавирус, - болезнь все еще есть в стране, и, если не соблюдать рекомендации, можно получить новые вспышки.

"Мы не должны питать иллюзий, что победили коронавирус. Нет, коронавирусная инфекция в стране есть", - подчеркнул Гамкрелидзе.

При этом он добавил, что количество подтвержденных в течение последних дней случаев коронавируса не является основанием для паники, передает Спутник-Грузия.