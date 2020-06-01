Президент Таджикистана примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Москве

В управлении информации Министерства иностранных дел Таджикистана сообщили, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве 24 июня.

"По дипломатическим каналам официально подтверждено России об участии президента Таджикистана в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 24 июня в Москве", - передает ТАСС слова ведомства.

16 апреля президент России Владимир Путин сообщил о переносе всех массовых публичных мероприятий, запланированных на 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парада на Красной площади, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

26 мая Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Президент пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся за Родину. Глава государства поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.