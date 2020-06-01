Зеленский возглавил Нацсовет Украины по антикоррупционной политике

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики и возглавил этот совещательный орган. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте президента.

Совет состоит из 32 человек. Помимо Зеленского и главы офиса президента Андрея Ермака, в него вошли спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его заместитель Руслан Стефанчук, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Сергей Данилов и другие.

В качестве наблюдателей и консультантов в него вошли ряд иностранцев: председатель Антикоррупционной инициативы ЕС на Украине (EUACI) Эка Ткешелашвили, руководитель проекта "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции на Украине "Взаимодействие" (SACCI) Лоуренс Хелд и начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США в стране Стефани Xолмс.

Также в Нацсовете могут принимать участие такие международные наблюдатели и консультанты: Дэвид Бернстайн - ведущий специалист по вопросам государственного сектора Всемирного банка на Украине (по согласию); Гарт Уиллис - член офиса демократического управления Агентства США по международному развитию (USAID) (по согласию); Назар Гром - специалист по законодательному процессу и антикоррупционной политике ПРООН на Украине (по согласию); Андрей Кухарук - эксперт по антикоррупционным вопросам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) (по согласию)", передает РИА Новости.

Согласно указу, Совет должен обеспечить координацию работы государственных органов и негосударственных организаций по борьбе с коррупцией.