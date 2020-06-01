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Путин откликнулся на ситуацию с коронавирусом в Дагестане

Путин откликнулся на ситуацию с коронавирусом в Дагестане

Российское руководстве сделает все возможное для улучшения ситуации по коронавирусу нового типа в Дагестане. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительской славы".

"Я уверен, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь, 100%. И во всем Дагестане все будет нормально, все восстановится", - подчеркнул он.

Далее глава государства заверил, что руководители и федерального, и республиканского уровня сделают все для исправления ситуации.

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Вестник Кавказа

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