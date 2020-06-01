В США обеспокоены возможным ростом заболеваемости COVID-19 из-за протестов

В Соединённых Штатах выразили обеспокоенность тем, что протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, грозят новыми вспышками пандемии COVID-19.

Губернатор Миннесоты Тим Вальц заявил, что он ожидает резкого увеличения числа случаев заболевания COVID-19 в своем штате из-за массовых протестов.



"Мы увидим всплеск заболеваемости COVID-19. Это неизбежно", - подчеркнул Вальц.

Официальные лица в Нью-Йорке разделили опасения губернатора по поводу возможного роста заболеваемости среди протестующих.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сказал, что в контексте пандемии подобные протесты опасны, но если люди участвуют в них, они должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Схожую точку зрения высказал и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. "Вы имеете право выходить на демонстрации, вы имеете право протестовать. Но вы не можете заражать других людей. Вы не имеете права подвергать опасности их здоровье", - сказал он на пресс-конференции.

На сегодняшний день в США выявлены 1 790 191 случаев коронавируса нового типа, скончались 104 383 инфицированных. При этом суточный прирост заболеваемости COVID-19 в США в воскресенье составил почти 20 тысяч случаев, передает CNN, ссылаясь на данные Университета Джона Хопкинса.

Массовые протесты начались в США после того, как 25 мая афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских давил на шею Флойда коленом, мужчина скончался в реанимации. Позднее протесты в Миннеаполисе перекинулись на всю страну.