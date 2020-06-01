В Российском зерновом союзе ожидают снижения стоимости гречки в связи с ее большими запасами

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что стоимость гречневой крупы в России должна снизиться в связи с ее большими запасами. "Давление запасов потребления приведет к снижению цен", - отметил он.

Аркадий Злочевский рассказал, что волна ажиотажного спроса на продукты в России сошла на нет. "Более того, мы ожидаем достаточно серьезного падения спроса на крупяные изделия, в первую очередь связанного с тем, что запасы сформированы, и пока их не съедят, люди покупать больше не будут. Это естественный откат после динамичного и бурного роста. В результате мы получим большое давление запасов и нового урожая, который начнет поступать", - приводит ТАСС слова главы союза.

Также он отметил, что основные объемы гречихи собирают осенью, а ее уборка завершается в октябре. "Тем не менее запасов много: по гречихе - больше 200 тысяч тонн переходящих запасов, притом что мы едим всего полмиллиона тонн в год", - рассказал Злочевский.

По данным Российского зернового союза, площади, засеянные гречихой, в этом году превышают прошлогодние на 67 тысяч га. "Это, естественно, приведет к увеличению валового сбора на фоне высоких запасов, и куда их девать в условиях ограниченного спроса, непонятно, а это не экспортная культура", - заключил глава союза.