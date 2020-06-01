Цулукиани рассказала, может ли она возглавить партийный список "Грузинской мечты"
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, отвечая на вопрос, возглавит ли она партийный список "Грузинской мечты" на предстоящих осенью парламентских выборах, предложила подождать развития событий.
Комментируя реплику премьер-министра Георгия Гахария о ее "повышении", глава Минюста заявила, что это было скорее ответом на поведение оппозиции во время его выступления в парламенте.
"Думаю, что эта реплика премьер-министра была ответом на вопли ставшего абсолютно одиозным политиком человека, которого мы лицезрели в парламенте", - цитирует ее Спутник – Грузия.
"Не думаю, что за этим стоят какие-то реальные планы", - отметила Цулукиани. "Список или нет, парламент или нет, давайте подождем развития событий", - призвала она.
Вестник Кавказа
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