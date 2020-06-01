Минпромторг: россияне закупают 3,5 млн масок в сутки

В условиях пандемии коронавируса россияне приобретают около 3,5 млн медицинских масок в сутки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он уточнил, что еще несколько миллионов изделий потребляют система здравоохранения и другие организации, поэтому, с учетом планируемого ввода новых производственных мощностей, Россия в ближайшее время сможет и формировать запасы масок, а также продвигать их на экспорт.

По словам Мантурова, через аптеки потребляется около 2 млн масок в сутки, в магазинах продается еще около 1,5 млн. "При этом около 35% наших граждан, по данным опроса, который по нашей просьбе провели коллеги из ВЦИОМ, делают выбор в пользу многоразовых гигиенических масок. Что же касается системы здравоохранения и других категорий (МВД, пограничники, торговля – прим ред), это еще несколько миллионов", - сообщил глава промышленного ведомства.

Он добавил также, что на сегодняшний день российские предприятия производят 9 около 9 млн масок в сутки, а к августу производство вырастет до 12 млн в сутки, передает РИА Новости.