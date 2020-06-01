Гражданам Турции разрешено ходить в кафе и ездить по стране
В Турции сегодня открылись кафе, рестораны и парки, а также были сняты ограничения на перемещение между городами, что стало крупнейшим шагом страны по ослаблению мер, введенных из-за пандемии COVID-19.
Кроме того, с сегодняшнего дня в стране открылись спортивные залы, пляжи, библиотеки и музеи.
Одна из главных исторических и торговых достопримечательностей Стамбула - Гранд-базар, закрытый с 23 марта, также возобновил с 1 июня свою работу, передает Reuters.
Министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу объявил сегодня о возобновлении внутреннего авиасообщения, уточнив, что авиарейсы будут осуществляться из шести внутренних аэропортов. Ожидается, что международные рейсы возобновятся в Турции на следующей неделе.
Нас сегодняшний день в Турции подтверждено 163 942 тысячи случаев заражения COVID-19, 4540 пациентов скончались.
Вестник Кавказа
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