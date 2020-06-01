Московская соборная мечеть поэтапно снимает ограничения на коллективные богослужения

С 1 июня в Московской соборной мечети начинаются коллективные богослужения с рядом ограничений.

"Поэтапное снятие ограничений на коллективные богослужения будет проходить, начиная с 1 июня 2020 года, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и согласно документам органов государственной и местной власти. Санитарная обработка помещений Московской соборной мечети всегда проводилась и проводится с использованием самых современных технологий и средств", - приводит ТАСС слова пресс-службы Совета муфтиев России.

Во время коллективных молитв прихожане должны находиться в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию. Лицам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано воздержаться от посещения общих молитв, сообщили в пресс-службе. При входе в молельные залы установлены антисептические средства для обработки рук.

Председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин рассказал, что вынужденная разобщенность не разделила умму, а наоборот сплотила. "Священный Рамадан стал камертоном нашего духовного роста. Для исполнения незыблемых предписаний религии мы многое сделали по-новому, многому научились. Временное отлучение от свободного перемещения, невозможность в эти долгие недели совершать коллективные молитвы в наших храмах мы восприняли как дополнительную возможность для осмысления предназначения земной жизни, для самосовершенствования", - подчеркнул муфтий.