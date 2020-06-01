Армения не поверила в болезнь Пашиняна

Граждане Армении со скептицизмом отнеслись к утреннему заявлению премьер-министра Никола Пашиняна о том, что он и вся его семья заразились коронавирусом штамма Covid-19 – на подозрения о фейковости слов главы государства их навела активность его дочерей в соцсетях.

Напомним, что Пашинян в утреннем прямом эфире на Facebook сообщил, что еще накануне узнал, что его тест на коронавирус оказался положительным, хотя никаких симптомов у него не было. «У всех членов семьи тест оказался положительным», - добавил он.

Проверить, как болеют родственники Пашиняна оказалось довольно просто: пользователи социальных сетей тут же обратили внимание на публикации его дочерей Шушан и Марьям в Instagram, которые накануне, то есть уже после того как пришли результаты тестов по словам премьер-министра, беззаботно проводили время в Енуковане – родном селе семьи Пашиняна.

Заметившие это предположили, что история с заражением коронавирусом премьера – пиар-ход, выдуманный правительством для того, чтобы убедить общественность в серьезности ситуации или же вызвать сочувствие к премьеру, чей рейтинг в последние недели стремительно падает. Потому что иначе приходится сделать вывод, что дочери главы государства нарушили карантинный режим, что вызывает вопросы об их гражданской ответственности.

Журналист Нарек Тер-Накалян выдвинул еще одну версию, увязав заявление Пашиняна с обвинением в его адрес со стороны экс-посла Армении в Ватикане, родственника зачинщика нагорно-карабахского конфликта Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна. Напомним, тот сообщил, что премьер-министр Армении связан с незаконным оружейным бизнесом. Журналист объяснил ход Пашиняна попыткой изменить информационную повестку, отвлечь граждан от неудобной для него темы.

Интернет-пользователи также обратили внимание на странное поведение главы правительства в ходе прямого эфира: Пашинян, рассказывая о том, что он и вся его семья заразились опасным вирусом, улыбался. Эта деталь еще больше подогрела страсти вокруг вероятной фейковости всей истории.

Как бы то ни было, можно констатировать, что новость о болезни премьер-министра многие в Армении восприняли с недоверием и изрядной долей скепсиса. Возможно, потому что болезнь премьера – мнимая или настоящая – не особо интересует рядовых граждан, вынужденных справляться с тяжелыми социально-экономическими последствиями провального руководства страной в период пандемии.