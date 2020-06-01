Минздрав Грузии: начало учебного года в школах может быть отложено

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе не исключила, что учебный процесс в школах республики может не начаться в запланированное время - в середине сентября. Это она объяснила нынешней эпидемиологической ситуацией.

Поэтому "считаем, что учебный процесс может быть перенесен", заявила министр. "Готовимся к тому, что как сейчас, и в сентябре нам придется жить с COVID", - цитирует ее Спутник - Грузия.

Что касается Единых национальных экзаменов, они пройдут в совершенно безопасной среде, заверила Тикарадзе.

"Мы интенсивно работаем с министерством образования", - сообщила она, добавив, что в ведомстве "учитывают все те рекомендации, которые мы выдаем".