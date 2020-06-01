Саудовская Аравия может повысить цены на июльские поставки нефти в Азию

Саудовская Аравия намеревается увеличить официальную продажную цену на все сорта нефти по июльским поставкам в Азию, по оценкам источников, относящихся к нефтяной промышленности.

При этом отмечается, что низкая маржа нефтепереработки может ограничить рост цен.

Ожидается, что Саудовская Аравия повысит цену на нефть сорта Arab Light на $3.80 за баррель, согласно опросу пяти источников.

Прогнозы варьировались от повышения цены на $2-3 до $5 за баррель, так как в мае маржа нефтепереработки сократилась, что оказалось сдерживающим фактором для роста цен.

Кроме того, ожидается, что марка легкой нефти Arab Extra Light подорожает больше, чем более тяжелые сорта, передает Reuters.

В мае 2020 года объемы добычи нефти в странах, являющимися членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сократились до рекордно низкого за два десятилетия уровня, что положительно сказалось на ценах на нефть в странах Ближнего Востока.



Саудовская Аравия обычно публикует официальные цены на нефть до 5-го числа каждого месяца, устанавливая тенденцию на иранские, кувейтские и иракские цены.

Saudi Aramco устанавливает цены на нефть на основе рекомендаций клиентов и расчета изменения ее стоимости за последний месяц, а также на основе доходности и цен на производство.