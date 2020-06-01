Выпускники российских школ получат золотые медали за "отлично" по всем предметам и без учета ЕГЭ

В Министерстве просвещения РФ рассказали, что выпускники школ получат аттестаты с отличием без учета результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и при условии, что они имеют итоговые отметки "отлично" по всем предметам.

"Медаль "За особые успехи в учении", которая вручается одновременно с аттестатом с отличием, будет вручена всем выпускникам 11-х классов, у которых в аттестате все "пятерки". <…> Не важно, какой результат ЕГЭ будет у выпускника по русскому языку и математике. В этом году ЕГЭ будет проходить как экзамен для приема в организации высшего образования", - приводит ТАСС ответ Минпросвещения РФ, который был опубликован в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф.

Также в ведомстве напомнили, что выпускники 9-х и 11-х классов получат аттестаты до 15 июня. Отметка в аттестат о среднем общем образовании выставляется как среднее арифметическое шести отметок - полугодовых и годовых за 10-й и 11-й классы по всем учебным предметам.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был размещен приказ Министерства просвещения РФ, в котором предлагалось выдавать аттестат об основном общем образовании выпускникам 9-х классов российских школ, которые имеют итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" и "зачет" за собеседование по русскому языку. Выпускники 11-х классов получат аттестат, если завершили обучение по образовательным программам среднего общего образования и имеют итоговые отметки не ниже "удовлетворительно", а также "зачет" за итоговое сочинение.