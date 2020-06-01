Коронавирус унес жизни трех пенсионеров в Северной Осетии

В Северной Осетии за минувшие сутки умерли от коронавируса Covid-19 три пациента инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Всего на данный момент коронавирус в регионе подтвержден у 3055 человек. Справились с болезнью 1965 человек, умерли - 56.

В госпиталях находятся 1178 пациентов (с подтвержденным коронавирусом или пневмониями), 76 из них – в реанимации, 42- на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6,1 млн, из них более 372 тыс человек скончались. В России выявлено 414 878 случаев заражения Covid-19.