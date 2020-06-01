Для ресторанов McDonald's в России разработан новый формат с повышенным уровнем безопасности

Генеральный директор McDonald's в России Марк Карена сообщил, что на фоне борьбы с распространением COVID-19 была разработана концепция ресторана McDonald's с повышенным уровнем безопасности.

"Мы разработали концепцию предприятия, которая позволит как обеспечить безопасность наших клиентов и сотрудников и соблюсти все рекомендации уполномоченных органов, так и сохранить при этом нашу уникальную атмосферу гостеприимства. После тестирования нового формата безопасного McDonald's на Арбате мы применим самые успешные решения в наших предприятиях по всей стране", - приводит ТАСС слова Марка Карены.

Так, во всех заведениях будет действовать частичное ограничение на вход в зависимости от размера и конфигурации помещения. Перед рестораном будет нанесена специальная разметка на дорожное покрытие, чтобы безопасно организовать очередь на вход. "Регулировать загрузку залов будет специальный сотрудник на входе, который также будет открывать входную дверь каждому гостю, чтобы исключить дополнительный контакт посетителя с поверхностью. При входе в McDonald's всем предложат продезинфицировать руки на специально оборудованной станции. Далее посетитель получит локатор с номером стола, за которым он будет ожидать свой заказ. В зоне приема заказов, между киосками для самостоятельного заказа, а также между столиками установлены новые защитные экраны, которые обеспечат безопасность сотрудников и посетителей", - сообщили в компании.

Ожидание и передача уже готового заказа, в том числе навынос теперь будет происходить непосредственно за отдельным столиком. Сотрудник McDonald's принесет заказ и передаст его бесконтактно, поставив на соседний незанятый стол. "Потоки курьеров и гостей будут безопасно разведены на разные очереди, а также входы и выходы", - добавили в компании.

Также в компании рассказали, что каждые 15 минут будут дезинфицироваться поверхности терминалов самообслуживания, пин-пады; каждый час будут обрабатываться столы, стулья, ручки дверей и все поверхности, с которыми чаще всего соприкасаются гости и сотрудники.

С 28 марта предприятия McDonald's перешли на работу навынос и доставку в Москве, Московской области и других регионах в зависимости от рекомендаций регулирующих органов. Ежедневно проводится дезинфекция 59 рабочих зон на производстве и в служебных помещениях. Ультрафиолетовые обеззараживатели воздуха работают в круглосуточном режиме.

Всего в России насчитывает более 740 предприятий McDonald's в 59 субъектах.