В Испании пообещали обеспечить безопасность туристов в июле

Власти Испании гарантируют безопасность иностранных туристов, которые прибудут в страну в следующем месяце, заявила министр промышленности и туризма Испании Рейес Марото.



"Это будет нашей сильной стороной", - сообщила министр телеканалу Telecinco в понедельник, передает Reuters.

С 1 июля в Испании отменят обязательный двухнедельный карантин для туристов, прибывающих из-за рубежа, который был введен 12 мая. В настоящее время границы для туристов закрыты, а авиасообщение ограничено.

Власти Испании намерены в шестой и последний раз продлить до 21 июня режим ЧС, введенный для борьбы с распространением COVID-19. Парламент примет решение 3 июня.