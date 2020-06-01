Полиция изучает дело о "коронавирусной вечеринке" в Краснодаре

Полиция Краснодара приступила к проверке попавшей на видео истории с вечеринкой, которая была устроена в баре в центре города, несмотря на введенные ограничения из-за коронавируса. Об этом информирует ГУМВД по Краснодарскому краю.

В случае подтверждения данной информации действиям руководства и сотрудников данной организации будет дана правовая оценка", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь глава Краснодара Евгений Первышов на совещании в мэрии поручил принять по отношению к нарушителям ограничительных мер "достаточно жесткие меры", передает РИА Новости.