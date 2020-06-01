Мишустин рассказал о готовности регионов к отменам ограничений

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил сегодня, что 19 регионов РФ постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому шагу.

Глава кабмина подчеркнул, что уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%, а в ряде регионов и 2% процентов: в Москве, Севастополе, Крыму, Северной Осетии, Чечне, Мурманской, Астраханской, Магаданской областях.

"Такая динамика позволила 19 субъектам федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений, еще 25 регионов готовы и планируют такие действия", - приводит РИА Новости слова Мишустина.