Неурегулированные конфликты на фоне пандемии

Пандемия COVID-19 представляет серьезную угрозу здравоохранению даже в самых развитых странах. Практически все государства мира были вынуждены принимать экстренные меры по предотвращению распространения инфекции. Но хотя границы спешно закрывались, а города переходили на жесткий карантин, вирус сумел распространиться на все континенты, показав несостоятельность оптимизационных мер и вынудив приобретать дополнительные средства индивидуальной защиты, медоборудование и т.д.

Темпы распространения коронавируса побудили иначе взглянуть на проблему неурегулированных конфликтов, поскольку пандемия выявила наиболее уязвимые места гуманитарной политики в зонах эскалации вооруженных конфликтов.

Распространение коронавируса становится фактором, осложняющим напряженную ситуацию в зонах конфликтов, которые рискуют стать центрами новых вспышек, поскольку локальные системы здравоохранения на практике оказываются бессильными перед лицом эпидемиологической угрозы. В зонах, где работа медицинских служб была нарушена войной, люди лишены возможности получить современную медицинскую помощь. Отсутствие чистой воды, лекарств, диагностических аппаратов или тестов, а главное квалифицированной помощи многократно повышает угрозу заражения. В зонах неурегулированных конфликтов, как правило, господствует нужда, и любые новые угрозы в условиях постоянного напряжения способны выбивать людей из повседневного ритма, к которому они и так с трудом приспосабливаются в экстремальных условиях.

Инфраструктура здравоохранения в зонах конфликтов чаще всего ограниченная. Медицина, которая не имеет возможности развиваться из-за постоянной угрозы возобновления кровопролития, имеет меньше возможностей для выявления заболевших. Медики при всем желании не могут вылечить или отследить дальнейшее состояние заболевших: любой территориальный конфликт подразумевает ограничение перемещения людей и товаров, соответственно осуществление полного комплекса профилактических мер затруднительно.

Проблема может осложняться политическими факторами, так как руководители непризнанных субъектов склонны недооценивать масштабы вероятной катастрофы, дипломатические возможности субъектов также ограничены. Это может спровоцировать неблагоприятную социальную обстановку. Во время пандемии, когда требуется строгий системный подход ко всему спектру проводимой политики, неосведомленность приводит к недоверию со стороны общественности. В таком случае своевременное обнаружение новых источников заражения вовсе невозможно.

Международное взаимодействие в борьбе с заболеванием в зонах эскалации недостаточно интенсивно. Неурегулированные этнополитические и территориальные конфликты исключают обмен опытом борьбы с пандемией и скоординированную работу на региональном уровне. В периоды пандемии особую значимость приобретают международные научные коллаборации, благодаря которым можно реализовывать потенциал и для многостороннего научно-технического сотрудничества. Подобные примеры сотрудничества, кстати, оказывают благоприятное влияние на преодоление культурных стереотипов.

Сегодня врачи по всему миру работают на пределе возможностей. Вирусы не знают границ и чтобы COVID-19 не обосновался в разоренных войнами регионах, в том числе на постсоветском пространстве, гуманитарное содействие должно быть ничуть не менее приоритетным, нежели работа дипломатических ведомств, даже там, где, казалось бы, перспективы скорейшего урегулирования кризисов маловероятны.