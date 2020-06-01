Ванецян бросает вызов Пашиняну

В конце минувшей недели прошел учредительный съезд образованной партии "Айреник" (Отечество), которую возглавил экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян. Бывший соратник Никола Пашиняна обвинил премьер-министра во "лжеспасительстве", охарактеризовав политику нынешнего правительства как импульсивный инфантилизм. По мнению Ванецяна, власти Армении прилагают больше усилий для создания и поддержания собственного имиджа, нежели для того, чтобы вникать в проблемы республики.

Желание Ванецяна окунуться в водоворот армянской политики объяснимо. С февраля 2020 года, когда Никол Пашинян в очередной раз безуспешно пытался сместить с поста председателя КС Армении Грайра Товмасяна, Ванецян осторожно вступился за Товмасяна. Однако тогда его "защита" заключалась не в том, чтобы оправдать неоднозначную репутацию председателя КС. Ванецян критиковал Пашиняна за незрелую политику в отношении значимых политических фигур Армении, которые не согласились тесно сотрудничать с "революционным" правительством. Тогда Ванецян намекнул, что главную поддержку Пашиняну оказала не улица, а спонсоры, чьи имена он не называет.

Ванецян полагает, что элиты и общество Армении расколото. Одна часть общества всецело поддерживает Пашиняна, неустанно напоминая о хаосе при прежнем режиме, тем самым снимая всякую ответственность с нынешних властей. Другая часть - оппозиционная, проявляет себя крайне неуверенно, поскольку опасается критиковать премьера, которого воспринимает как "медиамагната", а не как политика-реформатора. Именно на поддержку разрозненной и маргинальной оппозиции рассчитывает Ванецян, полагая, что критиков Пашиняна много и этот значительный ресурс необходимо реализовать пока он окончательно не растворился.

Имидж силовика, имевшего тесные контакты с командой Пашиняна, которого тот явно опасается, играет на руку Ванецяну.

Кто поддержит Ванецяна и зачем ему на самом деле нужна политическая деятельность? Этот вопрос волнует активную часть общества, поскольку утверждать, что Ванецян действительно представляет собой реальную оппозицию Пашиняну преждевременно. Скептики называют Ванецяна проектом армянского олигархата, который раздражен политикой Пашиняна и его жены. Речь идет об основателе группы компаний "Ташир", негласном финансисте карабахского клана Самвеле Карапетяне, которого и сейчас называют главным спонсором политической платформы партии "Айреник". С приходом к власти Пашиняна бизнес Карапетяна в Армении перестал себя чувствовать комфортно. Он больше не принимает участия в привлечении инвестиций в республику, не участвует в освоении бюджетных средств. Сам Самвел Карапетян в июле 2019 года и вовсе был обвинен в попытке захвата чужого бизнеса.

Ванецян позиционирует себя как национал-патриот, считая, что финансируемые извне общественные организации, куда входят и фонды жены Пашиняна Анны Акопян, могут обслуживать интересы других стран. При этом Ванецян старательно умалчивает о своих контактах с Карапетяном сразу же после своей отставки в сентябре 2019 года. Возможно, именно об этих неравнодушных армянах, проживающих за рубежом, в том числе России, Ванецян говорил в феврале этого года, отвечая на вопрос о спонсорах его партии. Не исключено, что эти же спонсоры, помогут ему с командой, поскольку Ванецян - кадровый силовик и не имеет опыта политической деятельности и, тем более, опыта по созданию политических партии, в отличие от политтехнолога Пашиняна.

Критики Ванецяна полагают, что основная цель лидера "Отечества" - попытка уйти от вероятного уголовного преследования. Ванецян опасается возбуждения против него дела, поэтому стремится придать предполагаемому разбирательству политический характер. Именно с этими опасениями критики связывают политическую активность экс-главы СНБ в феврале и его попытку вступиться за Товмасяна, ведь уволенные Пашиняном чиновники, как правило, исчезают из политического пространства Армении.

Сейчас, когда имя Ванецяна всплыло в ходе скандальных заявлений экс-посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна, бывший директор Службы национальной безопасности опасается за свое будущее. Им уже заинтересовалась Специальная следственная служба. Даже если Пашинян попытается "закрыть" бывшего соратника, это не должно обойтись без потерь для имиджа армянского премьера, которым тот дорожит. Наиболее предсказуемым способом устранения силовика могут стать обвинения в шпионаже, поскольку Ванецян имел доступ к государственной тайне, а также некоторым секретам политической биографии Никола Пашиняна.