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Кремль: для реакции на слова Трампа об участии РФ в саммите G7 необходимо больше информации

Кремль: для реакции на слова Трампа об участии РФ в саммите G7 необходимо больше информации

Для реакции на инициативу президента США Дональда Трампа об участии России в саммите G7 Кремлю необходимо больше официальной информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент Путин является сторонником диалога во всех направлениях", - напомнил он.

"Но в данном случае, чтобы реагировать на такие инициативы, нужно получить больше информации", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Такой информацией "мы пока, к сожалению, не располагаем", заключил Песков.

Ранее пресс-пул Белого дома объявил, что президент США Дональд Трамп решил перенести саммит "Большой семерки" с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на эту встречу Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

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Вестник Кавказа

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