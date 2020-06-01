Кремль: для реакции на слова Трампа об участии РФ в саммите G7 необходимо больше информации

Для реакции на инициативу президента США Дональда Трампа об участии России в саммите G7 Кремлю необходимо больше официальной информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент Путин является сторонником диалога во всех направлениях", - напомнил он.

"Но в данном случае, чтобы реагировать на такие инициативы, нужно получить больше информации", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Такой информацией "мы пока, к сожалению, не располагаем", заключил Песков.

Ранее пресс-пул Белого дома объявил, что президент США Дональд Трамп решил перенести саммит "Большой семерки" с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на эту встречу Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.