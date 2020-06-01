ЛУЧШЕДОМА » Новости

Путин и Мишустин обсудят восстановление экономики России завтра

Путин и Мишустин обсудят восстановление экономики России завтра

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой правительства страны Михаилом Мишустиным, в ходе которых стороны обсудят общенациональный план восстановления экономики.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что сегодня общенациональный план восстановления экономики представлен в Кремль. "На завтра (2 июня) запланирована встреча президента с премьером Мишустиным, на этой встрече Мишустин будет докладывать президенту об этом документе", - сказал представитель Кремля.

Песков также заверил, что большая часть этой встречи пройдет в открытом для СМИ режиме, передает ТАСС.

735 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!