Песков: Путин не планирует встречаться с нефтяниками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с главой Минэнерго и другими ведомства по ситуации на энергорынке.

При этом он подчеркнул, что глава государства не собирается встречаться с нефтяниками до встречи ОПЕК+. "Что касается встреч с нефтяниками, в графике такой пока нет", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, накануне сообщалось, что страны ОПЕК+ рассматривают возможность переноса встречи встречи, намеченной на 9-10 июня, на более раннюю дату - 4 июня.