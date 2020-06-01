Источник: неизвестные обстреляли автомобиль в Ингушетии, водитель погиб

Стрельба по автомобилю была открыта сегодня в Назрановском районе Ингушетии, об этом рассказал информированный источник.

"В понедельник около 11:00 мск в районе села Яндаре на федеральной трассе "Кавказ" неизвестные люди из огнестрельного оружия обстреляли легковой автомобиль", - приводит его слова "Интерфакс".

От ранений водитель умер на месте, правоохранители выясняют обстоятельства ЧП, идет поиск преступников, передвигавшихся на тонированной машине.

Еще один источник рассказал, что преступление, скорее всего, произошло на почве кровной мести. По его словам, в 2014 году между двумя семьями вспыхнул конфликт, в результате получили ранения трое братьев, один из которых позднее скончался. "По делу об убийстве несколько лет назад был осужден член второй семьи, а убитый в понедельник мужчина был его братом", - уточнил источник.