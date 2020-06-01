ЛУЧШЕДОМА » Новости

Войска ЮВО до конца года получат более 500 единиц нового вооружения

Войска ЮВО до конца года получат более 500 единиц нового вооружения

Войска Южного военного округа (ЮВО) до конца года получат более 500 единиц новейшего вооружения и техники. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

"В рамках гособоронзаказа в войска ЮВО на Северном Кавказе до конца текущего года поступит более 500 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной и специальной техники. Их освоению будет уделено особое внимание в летнем периоде обучения", - отмечается в сообщении.

Сегодня начался летний период обучения войск ЮВО, в рамках которого на Кавказе проведут 10 батальонных тактических учений с боевой стрельбой. На полигонах состоятся лагерные сборы соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии, ПВО, РХБ защиты, связи, инженерных войск.

Кроме того, запланированы пять крупных двусторонних учений.

Крупнейшими маневрами с участием сил ЮВО станут стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", передает ТАСС.

985 просмотров




Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!