Войска ЮВО до конца года получат более 500 единиц нового вооружения
Войска Южного военного округа (ЮВО) до конца года получат более 500 единиц новейшего вооружения и техники. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
"В рамках гособоронзаказа в войска ЮВО на Северном Кавказе до конца текущего года поступит более 500 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной и специальной техники. Их освоению будет уделено особое внимание в летнем периоде обучения", - отмечается в сообщении.
Сегодня начался летний период обучения войск ЮВО, в рамках которого на Кавказе проведут 10 батальонных тактических учений с боевой стрельбой. На полигонах состоятся лагерные сборы соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии, ПВО, РХБ защиты, связи, инженерных войск.
Кроме того, запланированы пять крупных двусторонних учений.
Крупнейшими маневрами с участием сил ЮВО станут стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", передает ТАСС.
Вестник Кавказа
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