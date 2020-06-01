СНБ Армении проверит слова зятя Саргсяна, обвинившего Пашиняна в торговле оружием

Служба нацбезопасности Армении займется проверкой заявления экс‑посла в Ватикане, зятя зачинщика нагорно-карабахского конфликта и экс-президента Сержа Саргсяна Микаела Минасяна, о том, что власти страны замешаны в незаконной торговле оружием.

По словам советника генпрокурора Гора Абрамяна, Генпрокуратура направила в СНБ последний ролик, опубликованный Минасяном на его странице в Facebook, для проверки сообщенных им сведений, пишет Sputnik Армения.

Зять Саргсяна в субботу в очередном видеоролике обвинил Никола Пашиняна в том, что тот через своих приближенных организовал перепродажу приобретенного в России оружия в третьи страны.

Через день после этого шурин премьера, депутат Грачья Акопян рассказал, что, когда у власти был Серж Саргсян, одному из его приближенных из бюджета было выделено 15 млрд драмов (более $30 млн) на закупку оружия, но эти деньги вплоть до 2018 года так и не были потрачены на нужды армии. Кроме того, Акопян обвинил Минасяна в незаконном приобретении имущества.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что изложенные Акопяном данные расследуются в рамках ранее возбужденного уголовного дела.