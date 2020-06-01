Москвичей ждут арктические вторжения

Несмотря на потепление, которое придет в Москву и область в конце недели, вторая половина июня запомнится гостям и жителям региона новыми холодами, сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики отмечают, что прошедшие в конце мая сильные дожди вызвали активный циклон с юга, который раскрутился над Черным морем в четверг и в конце прошедшей недели накрыл центральные области."Однако дальше на север его не пропустил скандинавский антициклон, который в ближайшие дни будет сохранять свои позиции", - цитирует "Москва 24".

Прогнозируется, что к середине недели осадки ослабеют, а температура повысится: в предстоящие дни воздух прогреется до плюс 12–13, а к пятнице потеплеет до плюс 20. Такая погода продержится до середины июня. В то же время, по словам специалистов, характер погоды в начале лета будет неустойчивым, и во второй половине месяца центр страны подвергнется еще нескольким арктическим вторжениям.