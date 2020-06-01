Стало известно, когда начнется всенародное обсуждение поправок в Конституцию Грузии

В Грузии всенародное обсуждение конституционных поправок в связи с избирательной системой начнется 4 июня. Из-за пандемии коронавируса оно пройдет в онлайн-режиме.

Председатель комитета парламента по процедурным вопросам и регламенту Гурам Мачарашвили сообщил, что обсуждение будет проводиться по Первому каналу и Аджарскому телевидению – с конституционными поправками граждане ознакомятся в телеэфире, а вопросы будут задаваться по интернету.

"С помощью Общественного вещателя граждане Грузии смогут задавать вопросы по конституционным поправкам", - приводит его слова Спутник - Грузия.

В свою очередь, "у членов Конституционной комиссии будет соответствующий формат и возможность ответить на эти вопросы", отметил Мачарашвили.

Участвовать в обсуждении и задать вопрос сможет любой гражданин. Адрес электронной почты, по которому можно будет отправить вопрос, и подробная информация о правилах участия будут опубликованы на 1tv.ge уже сегодня. Обсуждение состоится 4 июня в 22:30.