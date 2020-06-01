Доллар упал ниже 70 рублей

Курс доллара сегодня утром в ходе торгов упал ниже 70 рублей впервые с 6 марта, это следует из данных Московской биржи.

Так, на открытии торгов курс американской валюты расчетами "завтра" упал до 69,68 рубля, курс евро - до 77,63 рубля.

К 11:59 по московскому времени доллар торговался по 69,64 рубля, демонстрируя снижение на 0,50 относительно предыдущего закрытия, евро - по 77,58 рубля (снижение на 0,35 рубля).

Российский рынок акций также активизировал рост: индекс Мосбиржи увеличился на 1,22% - до 2768,2 пункта, индекс РТС - на 2,32%, до 1248 пунктов.

Как отметил в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов, коррекцию курса доллара вниз вызывает не только постепенный рост цен на нефть, но и еще несколько факторов. «Во-первых, это сильное сокращение, а в некоторых регионах и приостановка непродовольственной торговли из-за введенных ограничений. Связь в том, что значительная часть непродовольственных товаров – это импорт, таким образом, остановка торговли понизила спрос импортеров на валюту. Для рубля это фактор, который увеличивает его курс относительно американского доллара», - прежде всего указал он.

«Во-вторых, и это важный фактор, хоть и часто игнорируемый – временное отсутствие выездного туризма. Прежде в эти месяцы множество россиян ездило за границу отдыхать, и куда бы они ни отправлялись, хоть в Турцию, хоть в Европу, они всегда перед поездкой покупали валюту, доллары или евро. Сейчас этого нет, и получается, что и нефть дорожает, и спрос на валюту сразу по двум направлениям упал, из-за чего рубль и подрос так заметно», - пояснил Сергей Хестанов.

«В то же время, крепнущий рубль не выгоден экспортерам и федеральному бюджету, который примерно на треть зависит от платежей экспортеров. Поэтому стоит ожидать, что такое укрепление рубля не будет долгим. Весьма вероятно, что спустя некоторое время будет изменено бюджетное правило, и тогда курс рубля вернется к значениям, которые более комфортны для экспортеров и федерального бюджета, тем более что бюджетный дефицит сейчас находится на уровне 4-5%. Так что сейчас самое время покупать валюту тем, кто хотел это сделать», - заключил советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие-брокер».