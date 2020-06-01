Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от домашнего животного

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что человек не может заразиться коронавирусом Covid-19 от домашних животных.

Он пояснил, что это невозможно, поскольку даже у зараженных животных "свои коронавирусы".

"Да, кошка в какой-то тысячной доле процента способна заразиться от человека. Причем человека кошка заразить не способна, это абсолютно доказанный факт. Возможна передача от кошки к кошке, если они обитают в одной семье", - цитирует Горелова РИА Новости.

Также он обратил внимание на то, что даже живущие на улице кошки не могут передать человеку инфекцию. По словам эпидемиолога, то же самое касается собак, однако после прогулок им обязательно надо мыть лапы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6 млн, из них более 369 тыс человек скончались. В России выявлено 414 878 случаев заражения Covid-19.