ЦБ РФ отложил продажу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка

Банк России принял решение отложить продажу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на 2021-2022 годы. Конкретные сроки реализации его акций будут определены после подведения итогов деятельности АТБ за нынешний год и стабилизации ситуации с пандемией коронавируса, проинформировали в ЦБ РФ.

Также регулятор сообщил о проведении "заново всех предпродажных процедур, учитывая наличие неуверенности в настроениях заинтересованных лиц из-за пандемии COVID-19, а также для расширения круга участников торгов и получения адекватной цены за реализуемые акции".

Это позволит всем заинтересованным инвесторами точнее оценить результаты деятельности Азиатско-Тихоокеанского банка в новых условиях и его дальнейшие перспективы, заключили в ЦБ.

АТБ санировался с апреля 2018 года через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора. В том же году ЦБ докапитализировал банк на 9 млрд рублей и стал владельцем 99,99% его акций, напоминает ТАСС.

В апреле этого года регулятор получил четыре заявки на покупку акций Азиатско-Тихоокеанского банка и планировал провести оценку инвесторов до конца мая. Это была уже вторая попытка продать АТБ. Первая была в марте 2019 года - претендентами на покупку были Московский кредитный банк и Совкомбанк, но участвовать в аукционе они не стали.