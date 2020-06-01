Кабардино-Балкария подарила Ингушетии 100 тыс масок

Представители Кабардино-Балкарии привезли в Ингушетию 100 тыс медицинских масок для малообеспеченных граждан, рассказал председатель комитета по делам молодежи КБР Анзор Мархиев.

"Такая помощь очень важна именно в этот период, когда вся страна переживает очень опасную болезнь", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

По словам Мархиева, маски волонтеры и сотрудники комитета будут распределять по всем районам региона, раздавать малоимущим семьям и жителям в общественных местах.

Руководитель штаба волонтеров, член горсовета Назрани Марат Озиев уточнил, что, кроме помощи из КБР, молодогвардейцы раздадут 6 тыс масок у крупных супермаркетов и в общественных местах.

Напомнил, согласно указу главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова средства индивидуальной защиты обязательно носить в общественных местах.