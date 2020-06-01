Власти Италии рассчитывают, что туристы из России смогут посещать страну уже с 15 июня

Посол Италии в России Паскуале Терраччано в ходе онлайн-брифинга, посвященного Дню республики, который отмечается в стране 2 июня, выразил надежду, что с 15 июня российские туристы снова смогут посещать Италию. Также он отметил, что в стране не планируется вводить обязательные справки для въезда туристов.

Паскуале Терраччано также отметил, что Италия может сыграть важную роль в процессе модернизации и диверсификации российской экономики. "Мы - пятый поставщик товаров в Россию. И мы можем внести важный вклад в процесс диверсификации и модернизации российской экономики, - цитирует ТАСС посла. - Потому что наши компании, которые работают здесь, могут привносить сюда высокие технологии, чтобы запускать новые производства в России. То, что мы всегда называли made with Italy - "сделано с Италией".