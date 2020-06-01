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Кабардино-Балкария представила статистику смертности от коронавируса

Кабардино-Балкария представила статистику смертности от коронавируса

Оперативный штаб Кабардино-Балкарии по противодействию коронавирусу проинформировал о том, что в республике за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа скончался один человек, общее число умерших в республике выросло до 21.

"За сутки скончался один пациент – мужчина 1958 года рождения из Терского района", - указано в сообщении.

Кроме того, в штабе сообщили о том, что за минувшие сутки в регионе выявлены 76 новых случаев заражения COVID-19, всего зарегистрированы 2903 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 52 человека, всего выздоровевших – 1195, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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