В Роспотребнадзоре назвали безопасное для ребенка количество сахара

Дети в возрасте от 3 до 10 лет могут съедать без вреда для здоровья не более трех чайных ложек сахара в день, такое сообщение распространил Роспотребнадзор.

"Для детей в возрасте от 10 до 18 лет можно давать не более шести чайных ложек; в возрасте от 3 до 10 лет - не более трех; а в возрасте до 3 лет - не давать сахара совсем", - цитирует его РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что одна чайная ложка содержит 4 г сахара.

Кроме того, подчеркнули в Роспотребнадзоре, лучше, чтобы сахар поступал в организм из овощей, фруктов и сухофруктов, а конфеты и печенье имеет смысл ограничить.

Призвав заботиться о здоровье детей, в ведомстве напомнили, что состояние здоровья ребенка, так же, как и взрослого, во многом зависит от его питания.