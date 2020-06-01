Бастрыкин направил криминалистов в Крым для поиска пропавшей девочки

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что для помощи в поисках пропавшего без вести ребенка в Крым приедут криминалисты центрального аппарата СКР.

Напомним, накануне в поселке Ленино шестилетняя Карина Левина пошла на рыбалку с отцом и его приятелем. Взрослые выпивали, а потом заметили, что девочка пропала. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Поисками девочки занимаются сотрудники, МЧС, МВД и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Также к поискам девочки приступили водолазы.

Ход расследования уголовного дела поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, передает ТАСС.