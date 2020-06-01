После открытия общепита расстояние между столиками должно будет составлять 1,5 метра

В Роспотребнадзоре доработали рекомендации по работе предприятий общественного питания в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. В новой рекомендации ведомства предлагается увеличить расстояние между столиками. Оно должно будет составлять не 1 метр, как было указано в предыдущей редакции документа, а 1,5 метра.

"Размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра", - сказано в рекомендациях Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Большое внимание будет уделяться профилактике и дезинфекции. Перед началом смены работникам общепита будут измерять температуру. Их обеспечат запасом масок для работы с посетителями, исходя из продолжительности рабочей смены и их замены не реже одного раза в три часа, а также антисептиками и дезинфицирующими средствами. Одноразовые маски будут централизовано собираться перед утилизацией и запаковываться в два полиэтиленовых пакета. Также в местах общественного пользования установят умывальники для мытья рук с мылом и дозаторы с антисептиками. Дезинфекция всех контактных поверхностей должна проводиться каждые 2 - 4 часа. Если в предприятии общественного питания используется для обслуживания одноразовую посуду, перед утилизаций ее плотно запечатывают в пластиковый пакет.

Предприятия общепита откроются по решению глав регионов РФ и предложений главных государственных санитарных врачей регионов.