В Краснодарском крае от коронавируса излечились 2748 человек

В Краснодарском крае с начала пандемии коронавируса число заразившихся приблизилось к 4 тыс, однако более 70% пациентов уже выздоровели. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

При этом за минувшие сутки на Кубани зафиксировано 84 новых случая заболевания COVID-19. От болезни скончались 33 человека.

"В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 35 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации", – сообщили в Минздраве региона.

Отмечается, что в обсерваторах края размещено 2835 человек, состояние их оценивается как удовлетворительное, передает РИА Новости.