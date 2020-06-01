Российские ученые создали уникальный препарат от герпеса

Российские ученые создали новый препарат от герпеса, он нетоксичен, им могут пользоваться даже беременные женщины и дети

Лекарственное средство – совместная разработка сотрудников Института иммунологии России и специалистов из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

По словам директора ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Мусы Хаитова, принцип действия препарата основан на препятствовании взаимодействия вируса с внутриклеточными мишенями.

Помимо этого, препарат способен ускорять регенеративные процессы, что важно в рамках терапии патологий кожи, пишут "Известия".