Российские ученые создали уникальный препарат от герпеса
Российские ученые создали новый препарат от герпеса, он нетоксичен, им могут пользоваться даже беременные женщины и дети
Лекарственное средство – совместная разработка сотрудников Института иммунологии России и специалистов из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
По словам директора ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Мусы Хаитова, принцип действия препарата основан на препятствовании взаимодействия вируса с внутриклеточными мишенями.
Помимо этого, препарат способен ускорять регенеративные процессы, что важно в рамках терапии патологий кожи, пишут "Известия".
Вестник Кавказа
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