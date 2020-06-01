Парламент Армении в первом чтении отменил референдум по Конституции

Парламент Армении сегодня в первом чтении принял законодательные поправки, которые предусматривают механизмы отмены референдума по внесению изменений в Конституции.

"Проект принимается с учетом того, что в ситуации с пандемией невозможно провести референдум", - сообщила глава правящей фракции "Мой шаг" Лилит Макунц. "Следовательно, возникла необходимость отменить референдум", - цитирует ее Спутник - Армения.

В свою очередь, оппозиционные фракции "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" назвали поправки антиконституционными, заявив, что, согласно Основному закону, референдум можно только перенести, но не отменить.

Референдум по внесению изменений в Конституции, которые предусматривают прекращение полномочий председателя и членов Конституционного суда, был запланирован на 5 апреля, но затем перенесен из-за пандемии коронавируса и введения режима ЧП.