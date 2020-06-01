Росгвардейцы нашли потерявшегося ребенка на Ставрополье

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отыскали потерявшегося ребенка в Невинномысске. Такое сообщение распространила пресс-служба управления Росгвардии по Ставропольскому краю.

Росгвардейцы получили ориентировку, что на городской набережной, в районе пляжей, потерялся шестилетний мальчик. Узнав подробные приметы малыша, сотрудники начали обследовать зону ответственности с использованием метода "спираль".

В результате работы сотрудники группы задержания старший сержант Константин Зименко и младший сержант Илья Привалов нашли похожего по описанию мальчика.

"Во время беседы с росгвардейцами ребенок сообщил, что действительно потерялся. Для возвращения родителям мальчик был передан сотрудникам ОДН городского отдела полиции", - уточнили в управлении.