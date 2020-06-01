Еще 210 случаев коронавируса обнаружено в Армении

За сутки в Армении выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 9402. Такое сообщение распространил Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

От осложнений коронавируса за сутки скончались восемь человек (за весь период 139), число пациентов с COVID-19, скончавшихся по другим причинам, составило пять (55 за все время пандемии), пишет Sputnik Армения.

По новым данным, от инфекции вылечились 3402 человека. На лечении остаются 5896 человек. В общей сложности в стране сделано 58 668 тестов.