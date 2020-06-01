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В Саудовской Аравии банки получат более $13 млрд на борьбу с COVID-кризисом и падением цен на нефть

В Саудовской Аравии банки получат более $13 млрд на борьбу с COVID-кризисом и падением цен на нефть

Центробанк Саудовской Аравии - Saudi Arabian Monetary Authority - направит 50 млрд риялов ($13,3 млрд) в банковскую систему королевства для помощи в борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и падением цен на нефть.

В заявлении ЦБ отмечается, что будет оказываться поддержка финансовой стабильности, а также расширены возможности кредитования частного сектора. Эти меры направлены на то, чтобы помочь банкам компенсировать и реструктурировать кредиты без дополнительных комиссий, а также поддержать занятость в частном секторе, уточнили в Saudi Arabian Monetary Authority.

В марте финрегулятор призвал банки внедрить программу кредитования не менее чем на полгода, чтобы помочь в поддержании уровня занятости, напоминает "Интерфакс".

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Вестник Кавказа

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