В Саудовской Аравии банки получат более $13 млрд на борьбу с COVID-кризисом и падением цен на нефть

Центробанк Саудовской Аравии - Saudi Arabian Monetary Authority - направит 50 млрд риялов ($13,3 млрд) в банковскую систему королевства для помощи в борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и падением цен на нефть.

В заявлении ЦБ отмечается, что будет оказываться поддержка финансовой стабильности, а также расширены возможности кредитования частного сектора. Эти меры направлены на то, чтобы помочь банкам компенсировать и реструктурировать кредиты без дополнительных комиссий, а также поддержать занятость в частном секторе, уточнили в Saudi Arabian Monetary Authority.

В марте финрегулятор призвал банки внедрить программу кредитования не менее чем на полгода, чтобы помочь в поддержании уровня занятости, напоминает "Интерфакс".