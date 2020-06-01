Турнава: гостиничный сектор Грузии адаптировался к новым требованиям

Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава заявила, что стране не требуется дополнительное время для адаптации к индустрии туризма, так как эта деятельность близка к историческим традициям грузинского народа.

Она отметила, что гостиничный сектор Грузии проявил гибкость и подстроился под новые нормы, связанные с пандемией коронавируса. Поэтому, отмечает Турнава, Грузия, возможно, является одной из безопасных стран, так как соблюдает протоколы.

"Туристам из некоторых стран, возможно, может потребоваться предварительное предоставление отрицательного результата тестирования на коронавирус. К сожалению, не все страны находятся в равных условиях, и открытость нашего рынка для любого туриста разрушит нашу безопасность, однако мы верим, что после борьбы с пандемией все больше и больше стран присоединятся к нашему безопасному коридору", - приводит Спутник-Грузия слова Турнавы.