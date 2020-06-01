Мосгорсуд еще раз рассмотрит продление ареста Арашуковым

Московский городской суд 3 июня повторно рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и еще трем фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, об этом рассказал адвокат Владимир Постанюк.

Ранее суд продлил пребывание в СИЗО для обвиняемых до 24 июля. Однако первый апелляционный суд общей юрисдикции 22 мая отменил решение и вернул дело на рассмотрение в Мосгорсуд.

"Мосгорсуд повторно рассмотрит ходатайство следствия 3 июня в 12.30", - приводит слова адвоката РИА Новости.

Помимо Арашуковых, ходатайство также распространяется на экс‑замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала компании в Ессентуках Игоря Кайшева и ее замгендиректора Замира Борсова.